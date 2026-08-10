Sucesos

El cadáver no era lo único: esto más encontraron en el carro del sospechoso en Pococí

El sospechoso chocó contra una unidad policial cuando intentaba escapar

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Por Alejandra Morales

Tras el escalofriante hallazgo del cadáver de una mujer dentro de un vehículo en Pococí, las autoridades hicieron el descubrimiento de otras evidencias igual de espeluznante.

El sospechoso de llevar el cuerpo es un hombre de apellido Herrera, de 45 años, la Policía encontró algo más dentro del carro que ahora forma parte de la investigación.

Además del cuerpo, que estaba en los asientos traseros, envuelto en una sábana y con una bolsa en la cabeza, los policías encontraron una pala.

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La investigación por el cadáver de una mujer encontrado dentro de un carro en Pococí suma nuevos detalles. Foto: Ilustrativa (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Herrera fue sorprendido por oficiales de la Fuerza Pública la noche de este domingo 9 de agosto, en la comunidad de El Melinal, entre Santa Rosa y La Teresa de Pococí.

De acuerdo con la información conocida, el hombre se encontraba en el vehículo cuando se percató de la presencia policial. En ese momento intentó escapar y terminó colisionando contra una unidad policial.

Los oficiales lograron detenerlo y, al revisar el carro, descubrieron el cuerpo de la mujer en la parte trasera.

Carro a nombre de una mujer

El automóvil es un Nissan Platina modelo 2005, que figura inscrito en el Registro Nacional a nombre de una mujer de apellido Arguedas, de 27 años.

Otro dato que trascendió sobre Herrera es que se encuentra divorciado desde 2022.

Las autoridades tratan de determinar quién es la víctima hallada dentro del vehículo.

Esta situación trascendió desde las 10:51 p. m. del domingo 9 de agosto. Los paramédicos llegaron al sitio y confirmaron que la mujer adulta ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades judiciales trabajan para establecer qué relación existe entre Herrera y la mujer.

La investigación apenas comienza y serán las diligencias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) las que permitan reconstruir lo ocurrido antes de que el vehículo fuera interceptado por la Fuerza Pública.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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