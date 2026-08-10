Macabro hallazgo en Pococí: mujer estaba muerta dentro de carro cuyo conductor intentó huir

Un espantoso hallazgo ocurrió la noche de este domingo 9 de agosto en Roxana de Pococí, luego de que las autoridades localizaran el cadáver de una mujer dentro de un vehículo que era conducido por un hombre.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 10:51 p. m., en la comunidad de El Melinal, entre Santa Rosa y La Teresa de Pococí.

Los cruzrojistas desplazados al sitio confirmaron que se trataba de una mujer adulta, quien se encontraba dentro del vehículo y ya no presentaba signos vitales.

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Un cadáver fue encontrado dentro de un vehículo en Pococí luego de que el conductor intentara escapar al notar la presencia de las autoridades. Foto: Ilustrativa

La situación comenzó cuando las autoridades observaron un carro estacionado en la comunidad. Al percatarse de la presencia policial, el conductor aceleró e intentó escapar del lugar.

Los oficiales iniciaron una persecución y finalmente lograron detener el vehículo. Fue entonces cuando realizaron una inspección y encontraron una macabra escena en los asientos traseros.

Dentro del carro estaba el cuerpo de una mujer. De manera preliminar, las autoridades observaron que aparentemente se encontraba envuelto en una cobija y tenía una bolsa colocada en la cabeza.

La identidad de la víctima y las circunstancias que rodean su muerte todavía no han sido confirmadas oficialmente.

El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió, identificar a la víctima y establecer las circunstancias en que murió.