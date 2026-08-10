Dos personas mueren en incendio en Pavas donde vecinos denunciaron falta de agua

Una fatal noticia marcó el inicio de la madrugada de este lunes 10 de agosto en Pavas, San José, donde un incendio dejó a dos personas sin vida dentro de una vivienda en la comunidad de Villa Esperanza.

Los bomberos atendieron la emergencia pasadas la 1 a. m. de este lunes 10 de agosto.Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La emergencia fue reportada pasadas la 1 a. m., cuando las llamas comenzaron a consumir una estructura en ese sector josefino. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio se encontraron con una situación que, además de la gravedad del incendio, generó preocupación entre los vecinos: la falta de agua en la comunidad.

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Precisamente, los habitantes de Villa Esperanza reclamaron la ausencia del servicio y señalaron que esta situación representó una dificultad durante la atención de la emergencia.

Las identidades de las dos víctimas todavía no han sido dadas a conocer oficialmente. De manera preliminar, se indicó que se trataría de un adolescente de aproximadamente 13 años y un adulto mayor de unos 60 años. Sin embargo, será la investigación y las diligencias correspondientes las que permitan confirmar sus identidades y las circunstancias exactas en que ocurrieron las muertes.

La tragedia ocurre en un año que ya registra una elevada cantidad de emergencias por fuego.

Según las cifras disponibles, en lo que llevamos de 2026 se contabilizan 648 incendios en estructuras en el país. Estos incidentes han dejado, además, 14 personas fallecidas.

El caso ocurrido en Pavas se suma así a una lista de emergencias que han terminado con víctimas mortales y vuelve a poner sobre la mesa las condiciones que enfrentan tanto las comunidades como los cuerpos de emergencia cuando deben atender un incendio de grandes proporciones.