Violenta pelea en Cartago dejó un muerto y tres personas heridas de gravedad

Una violenta riña en Taras de Cartago dejó una persona fallecida y tres heridas de gravedad. (Foto con fines ilustrativos)

Una riña terminó en tragedia la tarde de este domingo en Cartago, donde una persona perdió la vida y otras resultaron heridas de gravedad.

Según información preliminar, el hecho ocurrió poco antes de las 7 de la noche, en el sector de San Nicolás de Taras, en las cercanías del puente Francisca Carrasco, que comunica Taras a un costado del dique.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron a varias personas con heridas provocadas por arma blanca.

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Una de las víctimas fue declarada fallecida en el lugar y al menos tres personas más resultaron heridas.

OIJ investigará lo ocurrido

La escena quedó bajo responsabilidad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes deberán determinar cómo comenzó el enfrentamiento, identificar a las personas involucradas y esclarecer las circunstancias de la muerte.