Cierran la ruta 32 por mal tiempo

La ruta 32, que conecta a San José con Limón, fue cerrada este viernes de manera preventiva debido a las intensas lluvias que se registran en la zona de montaña.

La ruta 32 está cerrada por prevención. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las condiciones climáticas han provocado riesgos en la carretera, por lo que se tomó la decisión de interrumpir el paso vehicular para resguardar la seguridad de los conductores.

Se informó que el cierre se mantendrá mientras persistan las fuertes precipitaciones y que las cuadrillas realizarán un monitoreo constante de la vía para valorar su reapertura en cuanto existan condiciones seguras.

Las autoridades instan a los conductores a utilizar rutas alternas.