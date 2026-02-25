Sucesos

¡Atención, conductores! Estas son las horas en que lanzan piedras en la carretera a Cartago

Seis conductores han reportados ser víctimas de ataques a pedradas en la carretera a Cartago

Por Silvia Coto

Las autoridades policiales alertaron sobre una serie de incidentes en la autopista hacia Cartago, específicamente en el cruce de Taras, donde desconocidos están lanzando piedras contra los vehículos que circulan por la zona.

Según el director regional de la Fuerza Pública en Cartago, el comisionado Erick Calderón, los hechos se han presentado principalmente entre la medianoche y las 3 de la mañana.

En los últimos días, el sistema de emergencias 911 ha recibido seis reportes relacionados con este tipo de ataques. En tres de los casos se logró ubicar a las víctimas, quienes reportaron daños materiales en sus vehículos tras las pedradas.

Conductores han reportado que les tiran piedras en Taras de Cartago
Conductores han reportado que les tiran piedras en Taras de Cartago (Gemini IA/cortesía)

Ante esta situación, la Fuerza Pública reforzó la presencia policial en la zona y en los horarios señalados, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y dar con la persona o personas responsables de estos hechos.

Esto dice la policía sobre ataque a pedradas en autopista a Cartago

Las autoridades piden a los conductores extremar precauciones al transitar por el sector durante la madrugada y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa al 911, además de no detenerse.

cartagoautopista cartagotaraspiedrasochomogofuerza pública
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

