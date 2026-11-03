Atención médica permitió descubrir presunto caso de trata sexual contra un adolescente de 16 años

La atención que un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le brindó a un adolescente permitió descubrir una presunta situación de trata de personas con fines de servidumbre sexual.

Esta situación desencadenó una investigación que terminó con dos allanamientos y la detención de un sospechoso la mañana de este martes 3 de noviembre en Alajuela.

El caso salió a la luz luego de que el trabajador de la institución atendiera al jovencito, detectara señales de una posible situación de explotación y recopilara información que permitió alertar a las autoridades e identificar lo que presuntamente estaba ocurriendo.

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Policía de Migración detiene en Alajuela a un hombre de apellido Chavarría, de 44 años, sospechoso de trata de personas con fines de servidumbre sexual. Foto: Migración (Migración/Migración)

A partir de esa información, la Policía Profesional de Migración, bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta Contra la Trata y Tráfico de Personas, desarrolló la investigación.

Durante los operativos fue detenido un hombre de apellidos Chavarría Miranda, de 44 años, quien figura como sospechoso del delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual contra una persona menor de edad.

Según la investigación, el hombre presuntamente se aprovechó de la condición de vulnerabilidad y abandono del adolescente para ofrecerle refugio y alimentación.

Sin embargo, esa ayuda habría sido utilizada como una forma de manipulación y sometimiento. En apariencia, el sospechoso indujo al adolescente a participar en conductas de índole sexual y en la producción de material pornográfico, condicionando la satisfacción de sus necesidades básicas a que aceptara esas prácticas.

La investigación permitió que las autoridades intervinieran y detuvieran al sospechoso, quien ahora deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.