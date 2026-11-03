Carro en el que viajaban cuatro personas cayó a un guindo y una de ellas perdió la vida

Un hombre perdió la vida de forma trágica la noche de este lunes luego de que el carro en el que viajaba junto a otras tres personas cayó a un guindo en Tarrazú.

De acuerdo con la Cruz Roja de San Marcos de Tarrazú, el accidente ocurrió en el sector de San Gerónimo, específicamente en el cerro Placas.

Tras recibir la alerta sobre el incidente, la Benemérita despachó varias unidades a la escena.

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“Las condiciones de acceso al lugar son sumamente complicadas, lo que dificulta el ingreso y las labores de atención de la emergencia”, informó inicialmente la Cruz Roja.

Tres personas fueron rescatadas con vida y una cuarta falleció dentro del carro. Foto ANI. (ANI/Tres personas fueron rescatadas con vida y una cuarta falleció dentro del carro. Foto ANI.)

En una actualización, dicho comité confirmó que las unidades lograron acceder al lugar del accidente, donde encontraron a los ocupantes del carro.

“De acuerdo con la información preliminar, se valoran 4 personas en total: 3 pacientes presentan diferentes condiciones de salud, 2 de ellos en condición urgente y uno en condición estable. En estos momentos se inicia su traslado hacia el CAIS de Tarrazú”.

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Además, se confirmó la muerte de una de las personas que viajaba en el vehículo.

“Lamentablemente, dentro de la estructura del vehículo se localiza una persona que, tras la valoración realizada, no presenta signos vitales”.

La Cruz Roja informó que los equipos continúan trabajando en el sitio, desarrollando las labores de atención y respuesta ante esta emergencia, bajo condiciones de acceso sumamente complicadas.