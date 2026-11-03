De conductores a “espadachines”: video muestra cómo hombres se enfrentaron a machetazos en plena calle

Una insólita situación ocurrió en plena carretera, donde dos conductores se enfrentaron durante un pleito.

Sin embargo, en lugar de recurrir a los golpes, ambos sacaron machetes y convirtieron la disputa en una especie de duelo entre “espadachines criollos”.

Al parecer, el pleito entre conductores se dio en Grecia. Captura de video. (redes/Al parecer, el pleito entre conductores se dio en Grecia. Captura de video.)

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Esa extraña situación fue grabada por un tercer conductor y dicho video circula en redes y varias páginas de Facebook.

Dos hombres se agarraron a machetazos

Una de las páginas que lo difundió fue “Soy Pilarico”, en la cual indicaron que el enfrentamiento se habría dado en una calle de Grecia, en Alajuela. De momento, se desconoce cuándo habría ocurrido el pleito.

En el video se observa cómo ambos conductores se lanzan machetazos, afortunadamente ninguno logró alcanzar al otro.

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Tras intercambiar machetazos por varios segundos, en apariencia, los conductores decidieron dejar el enfrentamiento en un empate, pues la grabación termina con ambos hombres en una actitud menos agresiva.

De momento, las autoridades no se han referido a esta situación.