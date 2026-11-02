OIJ detiene a una mujer que tenía pendiente una condena de 25 años de cárcel

Los días de libertad de una mujer apellidada Cyrus, de 40 años, llegaron a su fin y ahora deberá hacerle frente a un largo tiempo tras las rejas.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicando que la mujer fue detenida este lunes por agentes de la Sección de Capturas y Presentaciones.

LEA MÁS: Sospechoso habría quedado sin pestañas tras quemar carro de primo asesinado en bar Dude’s

La detención de Cyrus se dio alrededor de las 11:10 a.m. en vía pública en San Pedro de Montes de Oca, San José.

De acuerdo con el OIJ, contra la mujer existía una orden de captura girada por el Juzgado de Ejecución de la Pena desde el pasado 29 de abril.

La mujer de 40 años debe descontar una condena de 25 años de prisión. (OIJ/La mujer de 40 años debe descontar una condena de 25 años de prisión.)

“Esta persona presenta una ejecución de 25 años de cárcel por descontar por el delito de robo agravado”, agregó el OIJ.

En apariencia, la condena dictada contra la mujer tendría que ver con hechos relacionados con una supuesta banda que se habría dedicado a asaltar clientes del Banco Nacional.

LEA MÁS: Detienen a sujetos que habrían usado gata de carro para matar a un hombre

Los hechos habrían ocurrido a mediados de 2013, año en el que la sospechosa y dos hombres fueron detenidos por el OIJ.

Al parecer, la función de la sospechosa era “marcar” a los clientes bancarios y coordinar con los otros miembros de la banda para cometer el asalto.