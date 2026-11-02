Sospechoso habría quedado sin pestañas tras quemar carro de primo asesinado en bar Dude’s

Fiscal revela que primos asesinados en bar en Heredia fueron encerrados y uno estaba dormido cuando lo atacaron (Rafael Pa/Rafael Pacheco)

Unas quemaduras en las manos, la ausencia de pestañas y hasta una gorra con la visera quemada fueron algunos de los detalles que llamaron la atención de un investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante un allanamiento relacionado con el doble homicidio ocurrido en el bar Dude’s, en Heredia.

El investigador recordó que el 3 de marzo de 2025, cuando participaron en los allanamientos por este caso, observó que un hombre de apellidos Serna Villamil, conocido con el alias de El Parce, tenía las manos quemadas y le faltaban las pestañas.

La declaración del agente cobra relevancia porque, según explicó ante el Tribunal Penal de Heredia, Serna Villamil habría sufrido esas lesiones cuando presuntamente quemó el carro de una de las víctimas.

Durante el operativo, además, los agentes encontraron una gorra cuya visera estaba quemada y un galón rojo que contenía gasolina.

El investigador también fue uno de los encargados de analizar las cámaras de seguridad que permitieron reconstruir los últimos movimientos de Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años, primos asesinados dentro del bar Dude’s.

Según relató, el 7 de febrero de 2025, a las 3:03 a. m., las grabaciones mostraron la salida de dos hombres del establecimiento.

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Uno de ellos era Herrera Sandí, quien se retiró en un vehículo Hyundai Tucson, mientras que Serna Villamil, alias El Parce, se llevó el carro de Carlos.

Los dos primos fueron asesinados entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de febrero de 2025. Sus cuerpos fueron encontrados por agentes judiciales el 12 de febrero de ese año en el sótano del bar Dude’s.

Dos primos ingresaron a este establecimiento en febrero del 2025, pero nunca salieron. (Expediente/Expediente)

Estos detalles salieron a relucir en el juicio por el asesinato de dos primos dentro del bar Dude’s, en Heredia.