Cámaras y testimonio de salonero ayudaron a reconstruir doble homicidio en bar de Heredia

Jorge Barboza y Carlos Barboza, primos asesinados dentro de un bar en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Las cámaras de seguridad municipales y de varios comercios cercanos se convirtieron en piezas fundamentales para que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reconstruyeran las últimas horas en que fueron vistos con vida Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33, asesinados dentro del bar Dude’s, en Heredia.

A las grabaciones se sumó el testimonio de un salonero que también trabajaba como DJ en el establecimiento, cuya declaración fue esencial para armar el rompecabezas que enfrentaron los investigadores judiciales tras este doble homicidio.

Así lo confirmó un agente del OIJ que declaró la mañana de este lunes 2 de noviembre en la Sala 7 del Tribunal Penal de Heredia, donde se desarrolla el juicio por el asesinato de los primos.

El salonero de apellido Brenes dio nombres, alias y hasta los perfiles de las redes sociales de las personas que estuvieron con los primos antes de ser asesinados. “Fue uno de los que más nos aportó para identificar a los sospechosos, lo cual es corroborado mediante fuentes policiales que manejamos”, dijo el testigo.

El investigador señaló que se analizaron varias cámaras de seguridad y que en ellas vieron que los primos llegaron al bar Dude’s a las 10:38 p.m. del 6 de febrero de 2025. Luego, a las 11:43 p.m., llegaron al bar cuatro motos. En cuestión de minutos, uno de los hombres del bar movió el carro de Carlos Barboza. A las 3:03 a.m. del 7 de febrero, una de las personas del bar se llevó el carro de Carlos.

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El investigador detalló, poco a poco, los últimos momentos en los que habría ocurrido el doble asesinato de los primos.

De acuerdo con la investigación, ambos hombres fueron asesinados entre la noche del 6 de febrero y la madrugada del 7 de febrero de 2025, dentro del bar Dude’s.

Sin embargo, no fue hasta el 12 de febrero de ese mismo año cuando los agentes judiciales localizaron sus cuerpos en el sótano del establecimiento.