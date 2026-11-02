Sucesos

La madrugada apenas comenzaba cuando dos personas terminaron apuñaladas

La Cruz Roja trasladó a las dos víctimas al Hospital San Juan de Dios

Por Alejandra Morales

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Una agresión con arma blanca dejó a un hombre en condición crítica y a una mujer herida durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre en el sector de Hospital, en San José.

La emergencia fue reportada a las 3:44 a. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió el aviso sobre dos personas adultas que presentaban heridas por arma blanca.

Los socorristas atendieron a ambas víctimas y las trasladaron al hospital San Juan de Dios.

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La emergencia movilizó a la Cruz Roja durante la madrugada de este lunes. Foto: Ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

“Ambos fueron trasladados al hospital San Juan de Dios: el hombre en condición crítica y la mujer en condición estable”, detallaron en la Cruz Roja.

De momento, no han trascendido las identidades de las personas heridas ni las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.