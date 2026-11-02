Detienen a sujetos que habrían usado gata de carro para matar a un hombre

Dos sujetos fueron detenidos como sospechosos de asesinar a un hombre al atacarlo brutalmente con una insólita herramienta de carro.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que los sujetos, en apariencia, habrían usado una gata de carro para agredir a la víctima, quien falleció casi un mes después en un centro médico.

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La Policía Judicial identificó a los sospechosos como dos hombres apellidados Sequeira, de 33 años, y López, de 28, quienes fueron detenidos la mañana de este lunes en vía pública en Patio de Agua, en Coronado, San José.

Ambos sospechosos fueron detenidos en Patio de Agua, en Coronado. Foto OIJ. (OIJ/Ambos sospechosos fueron detenidos en Patio de Agua, en Coronado. Foto OIJ.)

Los hechos por los que son investigados ocurrieron el pasado 19 de setiembre, cuando los sospechosos habrían participado en la agresión de un hombre apellidado Mattey, de 28 años.

“Supuestamente, lo habrían agredido con una gata, que se utiliza para levantar vehículos. En apariencia, le habrían lanzado este artefacto al ofendido, golpeándolo en la cabeza.

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“El ofendido fue internado en un centro médico y falleció en el hospital Calderón Guardia el pasado 14 de octubre”, informó el OIJ.

Por este mismo caso, la Policía Judicial ya había detenido a una pareja que, en apariencia, también habría participado en el mortal ataque.