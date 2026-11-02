Sucesos

Detienen a sujetos que habrían usado gata de carro para matar a un hombre

La víctima murió tras pasar casi un mes internada.

Por Adrián Galeano Calvo

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Dos sujetos fueron detenidos como sospechosos de asesinar a un hombre al atacarlo brutalmente con una insólita herramienta de carro.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que los sujetos, en apariencia, habrían usado una gata de carro para agredir a la víctima, quien falleció casi un mes después en un centro médico.

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La Policía Judicial identificó a los sospechosos como dos hombres apellidados Sequeira, de 33 años, y López, de 28, quienes fueron detenidos la mañana de este lunes en vía pública en Patio de Agua, en Coronado, San José.

Ambos sospechosos fueron detenidos en Patio de Agua, en Coronado. Foto OIJ.
Ambos sospechosos fueron detenidos en Patio de Agua, en Coronado. Foto OIJ. (OIJ/Ambos sospechosos fueron detenidos en Patio de Agua, en Coronado. Foto OIJ.)

Los hechos por los que son investigados ocurrieron el pasado 19 de setiembre, cuando los sospechosos habrían participado en la agresión de un hombre apellidado Mattey, de 28 años.

“Supuestamente, lo habrían agredido con una gata, que se utiliza para levantar vehículos. En apariencia, le habrían lanzado este artefacto al ofendido, golpeándolo en la cabeza.

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“El ofendido fue internado en un centro médico y falleció en el hospital Calderón Guardia el pasado 14 de octubre”, informó el OIJ.

Por este mismo caso, la Policía Judicial ya había detenido a una pareja que, en apariencia, también habría participado en el mortal ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.