Hombre muere enterrado en un pozo artesanal en el que trabajaba en Liberia

La comunidad de Rodeito de Liberia, Guanacaste, se convirtió en escenario de una tragedia, luego de que un hombre murió al quedar sepultado en un pozo artesanal donde trabajaba.

En ese mismo incidente otros dos hombres resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser trasladados de emergencia a un centro médico.

La lamentable noticia fue confirmada por la Cruz Roja, que indicó que el incidente ocurrió a eso de las 11:35 a. m. de este lunes en el sector anteriormente mencionado.

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“Se reportó que un hombre adulto realizaba trabajos en un pozo artesanal cuando se produjo un deslizamiento de tierra que lo dejó atrapado.

Un hombre murió y otros dos fueron trasladados de urgencia al hospital de Liberia. Foto cruz Roja

“Como resultado de las labores de atención, dos hombres adultos fueron trasladados en condición urgente hacia el centro médico”, detalló la Cruz Roja.

Para el momento del rescate de esas dos personas, los cuerpos de emergencia aún mantenían la esperanza de rescatar al tercer hombre con vida, por lo que iniciaron labores para retirar el material que le cayó encima.

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Tras casi cuatro horas de intensas labores para rescatar al hombre, la Cruz Roja confirmó la peor de las noticias.

“Personal de la Cruz Roja informa que, en el sitio de la emergencia, se ubica a un hombre adulto sin signos vitales, quien permanece dentro del pozo artesanal. Los equipos de rescate continúan desarrollando las labores correspondientes en el lugar”.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre que falleció en este incidente.