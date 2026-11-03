Cruz Roja movilizó recursos ante la alerta de un microbús que cayó a un guindo y resultó ser una falsa alarma

La Cruz Roja fue alertada sobre un accidente de tránsito en el que un microbús, en el que viajaban cinco personas, cayó a un guindo. Sin embargo, al llegar al sitio, los paramédicos descubrieron una indignante situación.

Al revisar toda la zona, los cruzrojistas se dieron cuenta de que todo se trató de una falsa alarma.

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Así lo informó la Benemérita, la cual lamentó este tipo de situaciones que generan un gasto de recursos, sobre todo tomando en cuenta la difícil situación económica que atraviesa la institución.

Ante la alerta, la Cruz Roja despachó cuatro ambulancias al sitio. Imagen con fines ilustrativos.

Según la Cruz Roja, la alerta indicaba que el accidente había ocurrido en La Virgen de Sarapiquí, en la entrada de Pozo Azul, a aproximadamente 400 metros en dirección a San Ramón.

El incidente fue reportado a las 5:03 p.m. Según la información recibida, el microbús se encontraba a unos cinco metros de la vía pública, en un guindo, con cinco personas en su interior.

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“Ante la gravedad de la información, se movilizaron cuatro ambulancias con recursos provenientes de la región de Heredia y de la Zona Norte”.

Sin embargo, tras realizar las labores de búsqueda e indagación en el sitio, los cruzrojistas no encontraron ningún incidente relacionado con la alerta recibida.

“Por esta razón, el caso fue clasificado como una falsa alarma”.