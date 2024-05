¡Atención senderistas! ¿Qué pasa si un guardaparques lo atrapa en una zona prohibida?

El Minae busca que los diputados aprueben un proyecto de ley para que endurecer las sanciones por caminar en sitios prohíbidos. (Alonso Tenorio)

La muerte del senderista Marvin Pérez en Bajo La Hondura ha ocasionado un llamado de atención para quienes se arriesgan a realizar caminatas por zonas prohibidas y de paso sirvió de alarma para buscar una posible solución con el fin de evitar más tragedias de este tipo y la cual está en la Asamblea Legislativa, ya que se pretende endurecer las sanciones que ya existentes.

Le consultamos al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) a qué se exponen los senderistas y los guías que los llevan a zonas prohibidas dentro de los parques nacionales y respondieron por medio de Yeimy Cedeño Solís, jefa del Departamento de Prevención, Protección y Control de esta institución.

Los expertos aseguran que las personas que ingresan a estos lugares ponen en riesgo sus vidas, debido a las condiciones no aptas del terreno, como ausencia de senderos; condiciones topográficas complejas, como fuertes pendientes, precipicios o cañones de ríos que se pueden complicar si hay aumento de los caudales.

Además, los senderistas pueden experimentar complicaciones por causa de la hipotermia, debido a bajas temperaturas; falta de oxígeno por los niveles de altitud sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar.

En el caso de los volcanes activos, se someten a inhalación de gases tóxicos, caída de cenizas, lluvia ácida, expulsión de rocas y erupciones; riesgos por incidentes con fauna silvestre como mordeduras de serpientes o interacción con animales carnívoros.

En el caso de los guías que ofrecen sus servicios a bajo costo por no tener la experiencia necesaria, el SINAC indicó: “Se exponen a denuncias de tipo civil y penal, según lo que suceda en el ofrecimiento de estos servicios, demandas por estafas o incluso por atentar contra la vida de otras personas; pueden ser denunciados por falsedad ideológica al utilizar información falsa para promover dichos servicios”.

¿Pero a qué me expongo si ando caminando y me agarra un guardaparques? Primero debe saber que lo van a sacar de la zona protegida.

“Va a recibir una orden administrativa por ingreso a sitios no autorizados y por afectación a los ecosistemas del sitio, en caso de reincidencia, comete el delito de desobediencia, lo cual es penado según el Código Penal de seis meses a tres años de cárcel”, indicó Cedeño.

Rescate de senderistas extraviados en el Zurquí. Foto Cruz Roja.

Para endurecer las sanciones, el MINAE presentó el Proyecto de Ley No 22878 que ya está en la Asamblea Legislativa.

“Pretende sancionar el ingreso a sitios no autorizados y el desarrollo de actividades no autorizadas dentro de áreas silvestres protegidas, tanto para las personas que son parte de estos grupos, guías certificados y operadores turísticos; sean estos formales o no. El proyecto pretende multas económicas, decomiso del equipo y asumir los costos por las operaciones de rescate, entre otras cosas, a los que cometan estas infracciones”, dijo Cedeño.

El principal problema al que se enfrenta el SINAC es que el incremento de ofertas para este tipo de paseos peligrosos ha aumentado en las redes sociales, así que los grupos cada vez son más numerosos, los fines de semana.

El experto en montañismo y rescates, José Campos, indicó a La Teja el martes pasado que cuando han ido a rescates en horas de la noche han logrado ver filas de lámparas de casco de personas que entran, por ejemplo, al volcán Turrialba a zonas donde no es permitido.

“Se siguen realizando esfuerzos para ejecutar operativos de control en coordinación con otras autoridades policiales, se está diversificando la oferta turística en algunas áreas silvestres protegidas”, dijo el SINAC.

El SINAC hace un llamado a esos senderistas que andan en esas peligrosas zonas, ya que en caso de requerir un rescate, podría exponerse a no tener señal para dar la alerta, y la ayuda podría ser lenta y complicada por las dificultades para el acceso al lugar.