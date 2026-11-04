Aterrador hallazgo sorprendió a un hombre mientras trabajaba en una finca en Limón

Un hombre que realizaba labores en una finca ganadera vivió un aterrador momento la tarde de este martes en Guácimo, Limón.

El trabajador se encontraba chapeando cuando, en una calle angosta de la zona, se topó con un hallazgo que de inmediato lo hizo alertar a las autoridades.

El OIJ investiga el hallazgo del cráneo. (Silvia Coto)

Al llegar al sitio, oficiales de la Fuerza Pública confirmaron que se trataba de restos humanos. En concreto, era un cráneo que todavía conservaba su dentadura.

Al parecer, el cráneo tiene dos orificios de bala.

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Ante la situación, los policías acordonaron el lugar para proteger la escena, mientras esperaban la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los investigadores realizaron el levantamiento del cráneo y ahora deberán investigar quién era la persona fallecida y determinar las causas de la muerte.