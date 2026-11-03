Robaron un carro, pero algo que hicieron después permitió recuperar el vehículo y capturar un sospechoso

Un movimiento que hicieron los sospechosos de robar un carro fue lo que permitió que uno de ellos terminara detenido y que las autoridades recuperaran el vehículo.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento este martes en Tuetal Sur de Alajuela para detener a un joven de apellido Alvarado, de 22 años.

El sospechoso de robo de un carro fue trasladado al Ministerio Público (Cortesía/Cortesía)

El hombre es sospechoso del delito de robo agravado bajo la modalidad de robo de vehículo.

Los hechos ocurrieron el 25 de mayo pasado en Paso Ancho, San José, cuando, según indicó el OIJ, el sospechoso participó en el robo de un carro con el método del descuido.

El dueño lo dejó estacionado en la calle y cuando salió no lo encontró.

El afectado puso la denuncia, por lo que los agentes lograron determinar que los sospechosos dejaron el carro estacionado en el parqueo de un centro comercial en Alajuela, pocos minutos después de robarlo, esto con el objetivo de enfriarlo, sacarlo de las calles y evitar ser capturados.

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Pero el robo les duró apenas unas horas porque los agentes decomisaron el carro y, con ayuda de los videos, llegaron hasta el sospechoso, quien fue detenido en su vivienda.

Los agentes decomisaron evidencia vinculada al caso y el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde será interrogado.