Aterrador tiroteo contra bar deja a cuatro personas heridas, tres están graves

Las autoridades investigan el tiroteo en La Carpio (Reyner Montero)

Cuatro personas heridas fue el saldo que dejó un tiroteo contra un bar la noche del sábado en La Carpio, en La Uruca.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este domingo que los hechos ocurrieron el sábado a las 11:30 p. m., cuando dos hombres en motocicleta dispararon contra un bar, ellos lograron herir a varias personas que se encontraban en el lugar.

Entre las víctimas se encuentra una mujer nicaragüense de apellido Vargas, quien recibió dos impactos de bala en las piernas; otra mujer de apellido Bravo, con heridas en la cabeza.

Además, fueron heridos un hombre de 30 años, de apellido Campos, con un balazo en el tórax; y Barboza de 27 años, quien recibió dos balazos, uno en el cuello y otro en el tórax.

Todas las personas fueron trasladadas al hospital San Juan de Dios en carros particulares, la Benemérita no atendió dicho incidente, según el reporte de novedades.

Las autoridades mantienen la investigación para dar con los responsables del ataque.

Este domingo, los investigadores buscarán evidencias en la zona que les permitan dar con los sospechosos de llenar de miedo dicha comunidad.