Atienden emergencia por fuga de gas en clínica de Alajuela

Un incidente con materiales peligrosos obligó la movilización de cuerpos de emergencia este miércoles en las inmediaciones del parque Juan Santamaría, en Alajuela.

Bomberos atendió la fuga de gas en una clínica de Alajuela (Bomberos/Cortesía)

Bomberos detalló que la situación se presentó en una clínica de obstetricia, donde un cilindro de 20 libras con dióxido de carbono registró una fuga en su válvula.

Por seguridad de los ocupantes del establecimiento, los equipos de respuesta realizaron una liberación controlada del producto para evitar mayores riesgos.

LEA MÁS: Sicario baja de un carro y ejecuta a hombre en un bar de La Fortuna

En la atención del incidente participó una unidad extintora de la Estación de Bomberos de Alajuela, una unidad especializada en Materiales Peligrosos y una ambulancia de soporte avanzado de vida.

El bombero Ronny Rodríguez detalló que se trató de una fuga de gas CO₂ dentro del centro médico y que en el lugar se encontraban tres personas, quienes fueron valoradas en el sitio y no requirieron traslado a un centro hospitalario.

Las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó afectada.