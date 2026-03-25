Sucesos

Sicario baja de un carro y ejecuta a hombre en un bar de La Fortuna

El hombre fue asesinado la madrugada de este miércoles

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Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado la madrugada de este miércoles en La Fortuna de San Carlos.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba en las afueras de un bar cuando llegó un vehículo del cual descendió un sujeto.

El OIJ se encargo del levantamiento del cuerpo. (Silvia Coto)

Sin mediar palabra, el sospechoso abrió fuego contra el hombre y, posteriormente, se dio a la fuga.

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Agentes judiciales se presentaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia e identificación.

La víctima sería de nacionalidad nicaragüense, con una edad estimada entre los 30 y 35 años.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con el responsable.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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