Padre de adolescente desaparecido en el mar clama ayuda: “Nunca se me ha muerto un hijo, no sé qué hacer”

Entre el dolor y la desesperación, Javier Méndez, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lanzó un llamado de ayuda para encontrar a su hijo, el adolescente Alon Xavier Méndez, de 16 años, quien permanece desaparecido desde el miércoles anterior luego de ser arrastrado por el mar en Jacó.

“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo. A mí nunca se me ha muerto un niño, no sé qué hacer”, dijo el papá en un video que se ha compartido en redes sociales.

Méndez aseguró que los Guardacostas de Costa Rica y la Cruz Roja mantienen labores de búsqueda, y que incluso la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica le consultó de qué manera podían colaborar.

El padre cuestionó la falta de advertencias preventivas para turistas.

“Los negocios como hoteles y Airbnb deberían alertar que no se deben meter al mar después de las 5 p. m.”, señaló.

Según relató, su hijo ingresó al agua junto a un amigo; el acompañante logró salir tras permanecer unos diez minutos en el mar, mientras que Alon fue arrastrado por la corriente. Aunque varias personas pidieron ayuda, nadie pudo rescatarlo.

Javier Méndez pide desesperadamente ayuda para encontrar a su hijo que fue arrastrado por el mar (cortesía/cortesía)

Méndez también pidió mayor inversión pública en recursos para salvavidas y equipos de rescate.

“El gobierno debería invertir en esto. La embajada también debería ayudar porque están trabajando por salvar estadounidenses”, manifestó.

Por su parte, Jorge Matamoros, de la Cruz Roja, informó que este martes se cumplen seis días de operaciones.

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“El joven desapareció desde el pasado miércoles en la tarde. Hay un total de seis cruzrojistas, una unidad de operaciones, un vehículo 4x4 y una embarcación; es el recurso que permanece en búsqueda con la ayuda de la Policía Turística de Costa Rica y vecinos de la localidad”, detalló Matamoros.

Las autoridades indicaron que, tras concluir la jornada de este martes, la búsqueda se reanudará mañana con los mismos recursos desplegados en la zona.