Atropella a hombre lo deja tirado y es da a la fuga en Matina

Un hombre de 39 años, de apellido Meza, falleció la noche del sábado tras ser atropellado en la Ruta 32, a la altura del sector de Matina, en Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que el accidente se registró aproximadamente a las 7:12 p.m., cuando, de manera preliminar, la víctima intentaba cruzar la carretera.

última hora (Cruz Roja)

En ese momento, habría sido impactado por un vehículo que transitaba en sentido San José–Limón. Producto del fuerte golpe, el hombre fue declarado sin signos vitales en el lugar.

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Tras el incidente, el conductor del automotor involucrado se dio a la fuga, por lo que las autoridades mantienen la investigación en curso para dar con su paradero y esclarecer lo sucedido.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia, mientras agentes del OIJ de Batán continúan con las diligencias del caso.