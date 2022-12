(Audio) Trasciende la llamada real al 911 cuando pidieron ayuda por muerte de María Luisa Cedeño

Más de nueve minutos duró la llamada por parte de los empleados del hotel La Mansión Inn al 911 para informar la preocupación sobre la sangre en la habitación de la doctora María Luisa Cedeño Quesada.

Raquel Navarro, exsupervisora del restaurante del hotel, fue quien llamó y se le escuchaba la voz nerviosa para informar que la huésped no responde.

Seguidamente, Lester Jiménez, exempleado de mantenimiento del hotel también le dice al operador que María Luisa Cedeño está sin vida.

El operador les insistía que revisaran si la víctima respiraba; sin embargo, Lester señala que Bodaan no lo dejó entrar por segunda vez al cuarto.

Incluso, dentro de la conversación hubo fricciones entre el operador y Raquel, pues le señalaba que llevaba ocho minutos en una línea de emergencia y aún no le indicaban si la víctima respiraba; Raquel le trataba de explicar que ella estaba en recepción y no en la habitación (no están a la par) y que otros compañeros andaban verificando.

Luego el operador le dice que ya estaban enviando una ambulancia al hotel.

Video: Mujer que halló a María Luisa Cedeño: “Estaba aterrada en mi lugar de trabajo”

La doctora fue hallada sin vida el 20 de julio del 2020, al mediodía, cuando debía salir del hotel donde tomó unas vacaciones junto a su mascota, Mafalda.

A la médica la encontraron desnuda, su cuerpo fue lavado y envuelto por completo con las sábanas del hotel, sufrió múltiples lesiones y fue víctima de tres violaciones.

Los sospechosos de su ataque son el dueño del hotel de apellido Bodaan y sus amigos que pasaban en el hotel: un bailarín nicaragüense de apellido Herrera Martínez y el administrador de empresas Miranda Izquierdo.