Autobús se volcó en la ruta 4 y dejó pasajeros atrapados en Sarapiquí

Un tremendo susto se llevaron los ocupantes de un autobús que se volcó la mañana de este miércoles 28 de octubre en Chiripa de Horquetas, en Sarapiquí, cerca del restaurante Palmitour, sobre la ruta 4.

La emergencia movilizó a los cuerpos de rescate luego de que se reportaran personas atrapadas dentro del vehículo, así como un derrame de combustible.

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Un autobús volcó sobre uno de sus costados en la ruta 4, cerca del restaurante Palmitour, en Chiripa de Río Frío, Sarapiquí de Heredia. Bomberos de Costa Rica movilizó unidades para rescatar a al menos seis personas atrapadas dentro del vehículo. (Reiner Montero/Cortesía)

Los bomberos confirmaron que el autobús quedó volcado sobre uno de sus costados y que estaban trabajando para rescatar a los pasajeros que no podían salir por sus propios medios.

De momento, las autoridades no han informado sobre las condiciones de salud de los ocupantes ni han precisado cuántas personas viajaban en el autobús.

La emergencia se mantiene en atención mientras los rescatistas trabajan para liberar a quienes quedaron atrapados.