Sucesos

Muchacha de 20 años que fue asesinada en corredor de su casa trató de escapar de pistoleros

Joven de 20 años murió tras recibir un disparo en el corredor de su casa en Reventazón

Por Silvia Coto

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Una joven de 20 años es la víctima del asesinato ocurrido la noche del martes en Siquirres, Limón.

Los hechos se dieron en Reventazón; la muchacha era de apellido González.

Cinco motociclistas perdieron la vida en accidentes de tránsito ocurridos en las últimas 48 horas, en su mayoría tras colisionar contra barreras o muros. Los dos hechos más recientes se registraron la tarde del sábado en Abangaritos de Cañas, Guanacaste, y la madrugada de este domingo en Santo Domingo de Heredia. La imagen corresponde a la colisión entre una moto y un vehículo en Santo Domingo de Heredia.
Una joven fue asesinada en Siquirres. Foto: Ilustrativa (Suministrada/Suministrada por Reiner Montero, corresponsal GN)

Según detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este miércoles, los hechos se dieron cuando la joven se encontraba en el corredor de su vivienda.

LEA MÁS: Balazos aterrorizaron a vecinos, luego encontraron el cuerpo de un hombre

Segundos después llegó una moto con dos hombres a bordo; los hombres, al verla, empezaron a disparar y en ese momento ella trató de correr para refugiarse, pero fue alcanzada por una bala en la espalda.

A la llegada de la Cruz Roja, ya la muchacha estaba fallecida.

Los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo e investigan las razones por las que la muchacha fue asesinada.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Organismo de Investigación Judicialhomicidio con arma de fuegomujer asesinada de 20 añosreventazón siquirres
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.