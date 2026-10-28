Muchacha de 20 años que fue asesinada en corredor de su casa trató de escapar de pistoleros

Una joven de 20 años es la víctima del asesinato ocurrido la noche del martes en Siquirres, Limón.

Los hechos se dieron en Reventazón; la muchacha era de apellido González.

Una joven fue asesinada en Siquirres. Foto: Ilustrativa (Suministrada/Suministrada por Reiner Montero, corresponsal GN)

Según detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este miércoles, los hechos se dieron cuando la joven se encontraba en el corredor de su vivienda.

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Segundos después llegó una moto con dos hombres a bordo; los hombres, al verla, empezaron a disparar y en ese momento ella trató de correr para refugiarse, pero fue alcanzada por una bala en la espalda.

A la llegada de la Cruz Roja, ya la muchacha estaba fallecida.

Los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo e investigan las razones por las que la muchacha fue asesinada.