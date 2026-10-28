Balazos aterrorizaron a vecinos, luego encontraron el cuerpo de un hombre

Un hecho de violencia la noche del martes estremeció a los vecinos de Jiménez de Pococí luego de que encontraron el cuerpo de un hombre fallecido y a otro herido.

La Cruz Roja detalló la mañana de este miércoles que fueron alertados de dos personas heridas de bala.

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Al parecer, minutos antes los vecinos escucharon múltiples detonaciones y, al salir de sus casas, se percataron de que había dos personas heridas.

Un hombre falleció y otro resulto herido.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a dos hombres heridos por arma de fuego. Uno fue trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles, mientras que el segundo fue abordado sin signos vitales en el lugar”, detalló la Benemérita.

Las autoridades judiciales trabajaron durante la noche y madrugada en el levantamiento del cuerpo que no ha sido identificado.

Además, la Policía realizó un operativo por los alrededores, pero fue imposible.