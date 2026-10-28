Sucesos

Balazos aterrorizaron a vecinos, luego encontraron el cuerpo de un hombre

Vecinos reportaron múltiples detonaciones antes de hallar a las víctimas

Por Silvia Coto

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Un hecho de violencia la noche del martes estremeció a los vecinos de Jiménez de Pococí luego de que encontraron el cuerpo de un hombre fallecido y a otro herido.

La Cruz Roja detalló la mañana de este miércoles que fueron alertados de dos personas heridas de bala.

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Al parecer, minutos antes los vecinos escucharon múltiples detonaciones y, al salir de sus casas, se percataron de que había dos personas heridas.

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Un hombre falleció y otro resulto herido.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a dos hombres heridos por arma de fuego. Uno fue trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles, mientras que el segundo fue abordado sin signos vitales en el lugar”, detalló la Benemérita.

Las autoridades judiciales trabajaron durante la noche y madrugada en el levantamiento del cuerpo que no ha sido identificado.

Además, la Policía realizó un operativo por los alrededores, pero fue imposible.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.