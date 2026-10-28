Sucesos

Múltiples balazos en la cabeza acabaron con la vida de una persona en Siquirres

El homicidio ocurrió la noche de este martes en El Carmen de Reventazón

Por Alejandra Morales

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Una lluvia de balas acabó con la vida de una persona de aproximadamente 20 años la noche de este martes 27 de octubre en El Carmen de Reventazón, en Siquirres, Limón.

La emergencia fue reportada a las 6:38 p. m. sobre la calle 406, según confirmó Jhonny Zamora, vocero de la Cruz Roja.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

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La pugna entre grupos por presuntos líos del narcotráfico cobró la vida de un muchacho de 19 años la noche de este miércoles en Siquirres. Foto: Cortesía Cariari informa.
La víctima tenía aproximadamente 20 años y recibió múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza. Foto: Ilustrativa/Cortesía Cariari informa

Por el momento no se ha confirmado el sexo de la persona fallecida, pues inicialmente trascendió que se trataba de una mujer; sin embargo, poco después surgió la versión de que sería un hombre.

Las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y la identidad de la víctima quedaron en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Homicidio en El Carmen de Reventazón, en Siquirres, Limón
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.