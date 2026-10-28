Múltiples balazos en la cabeza acabaron con la vida de una persona en Siquirres

Una lluvia de balas acabó con la vida de una persona de aproximadamente 20 años la noche de este martes 27 de octubre en El Carmen de Reventazón, en Siquirres, Limón.

La emergencia fue reportada a las 6:38 p. m. sobre la calle 406, según confirmó Jhonny Zamora, vocero de la Cruz Roja.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

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La víctima tenía aproximadamente 20 años y recibió múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza. Foto: Ilustrativa/Cortesía Cariari informa

Por el momento no se ha confirmado el sexo de la persona fallecida, pues inicialmente trascendió que se trataba de una mujer; sin embargo, poco después surgió la versión de que sería un hombre.

Las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y la identidad de la víctima quedaron en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).