Autoridades detuvieron en Escazú a hombre investigado por difusión de material ilegal infantil

Un hombre fue detenido por agentes de la Interpol-Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de difundir material de abuso sexual infantil.

Las autoridades realizaron un operativo la mañana de este martes, a eso de las 6 a. m., en San Antonio de Escazú, donde detuvieron a un hombre de 42 años y de apellido Castillo.

Un hombre fue detenido por difusión de pornografía (OIJ/Cortesía)

Según el reporte preliminar del OIJ, al sospechoso se le investiga por el aparente delito de difusión de material de abuso sexual infantil, en una causa relacionada con hechos que habrían ocurrido en octubre del 2024.

Las diligencias se desarrollaron en coordinación con Interpol España, luego de una investigación que permitió vincular al hombre con la supuesta circulación y compartición de fotografías y videos en los que figurarían personas menores de edad.

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Tras su captura, Castillo fue puesto a las órdenes de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, despacho que continuará con el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre la investigación, debido al tipo de caso y al resguardo de evidencia.