Esto es lo último que se sabe del conductor que disparó tras pleito por choque en Cartago, ¿lo detuvieron o no?

El hombre señalado de disparar contra otro conductor durante una discusión tras un choque en Cartago se mantuvo en el sitio tras el altercado y fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública.

El violento hecho ocurrió la mañana de este martes, cerca de las 6:40 a. m., en la carretera que conduce hacia Paseo Metrópoli, en Cartago.

Según información brindada por el alcalde de Cartago, Mario Redondo, todo comenzó tras una colisión entre dos vehículos que provocó una discusión entre ambos conductores.

Según lo observado en cámaras de seguridad, la situación escaló rápidamente cuando uno de los involucrados habría intentado agredir al otro.

“Uno trató de agredir al otro y el otro respondió usando un arma, disparándole en una pierna, lo que finalmente se complicó y acabó con la vida del otro conductor”, explicó Redondo.

La discusión en carretera terminó con un hombre fallecido (Cortesía/Cortesía)

El conductor que disparó ahora será puesto a la orden de la Fiscalía para que se resuelva su situación jurídica.

El alcalde lamentó lo ocurrido y aprovechó para insistir en la necesidad de trabajar más en prevención de violencia y control emocional.

“Necesitamos que no se normalice la respuesta agresiva o violenta ante cualquier discusión o conflicto. Educar en manejo de emociones desde hogares y centros educativos también es invertir en seguridad”, manifestó.

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Ahora corresponderá a las autoridades judiciales determinar la situación legal del detenido y esclarecer por completo lo ocurrido.

Justo el lunes la Municipalidad de Cartago hacía incapié en que en un mes no hubo un solo homicidio en la provincia.