Ayude a que estas tres perritas vuelvan a sus hogares

Tres familias pasan momentos tristes porque desconocen el paradero de sus amadas perritas. Temen que hayan caído en manos de personas de mal corazón que no los atiende como merecen.

Por eso piden ayuda para encontrarlas y llevarlas de regreso a casa, donde las seguirán chineando como lo hacían. Estas son las historias.

Laska se fue al río

Laska se perdió en Ciudad Quesada de San Carlos. Foto cortesía.

María Amalia Quirós está desesperada por encontrar a su perrita Laska, que se escapó de su casa, entre el barrio San Pablo y la urbanización 2000, en Ciudad Quesada, el sábado 12 de marzo.

“Se nos perdió porque se salió para ir al río y cuando venía para la casa se encontró a una vecina que siempre juega con ella y se fue detrás, con tan mala suerte de que la vecina nos avisó tarde y cuando llegamos ya no estaba”, dijo María Amalia.

La señora ha dedicado días enteros a buscarla, pero hasta el momento nadie le ha dicho nada sobre la peludita.

“Es una perrita rescatada que no ha cumplido todavía el año de edad, en su casa cuna no le fue bien, fue mordida por una serpiente y estuvo a punto de morir. Buscando perritos para adoptar me la encontré en un centro de adopciones en Atenas y por su historia me conmovió y decidí darle calidad de vida trayéndola conmigo a San Carlos”, dijo la dueña.

María Amalia ofrece una recompensa a quien le devuelva a la perrita; se le puede contactar al teléfono 8412-9585.

La pequeña Lulú

Lulú fue vista por última vez en Turrúcares de Alajuela. Foto cortesía.

Natalia Cervantes anda triste desde el miércoles 16 de marzo, cuando le perdió la pista a su perrita Lulú.

La peludita es de raza french poodle y tiene 7 años, la última vez que la vieron fue en el patio de su casa, en Turrúcares de Alajuela, específicamente en calle La Salvada.

“No tenemos prueba de que se le hayan robado, pero es muy probable porque ella tiene siete años y en todo ese tiempo no pasaba del portón de la casa. Nunca hizo por salir a la calle, eso nos hace pensar que alguien se la llevó”, dijo Natalia.

Con tal de encontrar a Lulú, su familia ha hecho publicaciones en todas las redes sociales, especialmente en grupos de búsqueda y de adopción de perros, también en varios grupos de WhatsApp, pero hasta el momento no han tenido suerte.

Natalia está muy preocupada por la peludita porque necesita alimentación especial y tiene una infección en una orejita para la cual se le debe dar un tratamiento.

“Ha sido muy complicado porque ella es mamá de otra perrita de tres años que tenemos en la casa, son como compañeras, entonces la depresión le ha dado a la perrita pequeña porque la anda buscando por todos lados. Nosotros no tenemos hijos, ellas dos son como hijas para nosotros”, dijo.

Si usted ha visto a Lulú o sabe dónde podría estar, contacte a Natalia al teléfono 7110-1183.

Nina se bajó sin permiso

Nina recién cumplió un año este pasado martes. Foto cortesía.

Natalia Campos también hace hasta lo imposible por encontrar a su pequeña perrita Nina, perdida desde el sábado 19 de marzo.

La dueña nos contó cómo se dio la desaparición. Ella manejaba su carro, en el que también viajaban su hijo de 3 años y la peludita, que iba bien dormida en los asientos traseros.

“En Los Lagos, camino a Bajo Rodríguez (en San Ramón), tuve que parar para que mi hijo orinara y aparentemente la perrita se bajó ahí, no sé cómo se salió, aprovechó ese descuido para salirse del carro y hasta que llegué a la casa me di cuenta de que no estaba, cuando regresé no la encontré”.

Natalia dijo su familia, especialmente sus hijos, están muy tristes sin Nina, que cumplió su primer año este martes que pasó.

“Yo tengo dos chiquitos, uno de tres años y una niña de cuatro años, y ellos la aman sobre todas las cosas, pasan todo el tiempo con ella, hasta duermen juntos”, añadió.

La familia está ofreciendo una recompensa para quien les devuelva a Nina, desean hallarla cuanto antes. Se puede llamar a Natalia a los números 8404-9167 y 2447-6326.