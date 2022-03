Valiente mamá se metió a casa en llamas para salvar a su hijo

Karina Campos junto a su hijo Aaron, su hija Raquel y su esposo Jackson. Foto cortesía Karina Campos.

El amor de una madre lo puede todo y así lo demostró Karina Campos, quien corrió hacia el interior de una casa en llamas para rescatar a su hijo Aarón, de 16 años.

“Yo nada más vi las llamas y me dije: ‘yo me voy a morir con él (Aarón), pero no importa, voy a tratar de sacarlo, no se me va a quedar ahí quemándose’. Entonces me enfrenté a las llamas. Gracias Dios todos salimos bien”, contó la valiente mujer.

Debido a su valerosa acción, Campos, de 45 años, sufrió quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo pues prácticamente tuvo que cruzar la vivienda de lado a lado para llegar al cuarto de su hijo.

Este hecho ocurrió la madruga del pasado viernes 12 de marzo en la casa de la familia ubicada en la localidad de Espíritu Santo, en Esparza de Puntarenas.

— “Independientemente de todo lo que se perdió, lo más importante fue que logré sacar con mi bien a mi hijo”, dijo karina Campos.

Fue muy poco lo que se salvó de la cocina tras el incendio. Foto cortesía Karina Campos.

Fuego los tomó por sorpresa

Campos contó que las llamas los tomaron por sorpresa mientras dormían, afortunadamente su hija Raquel, de 21 años, sí logró despertarse y evitó que todo terminara en una tragedia.

“Como a las 3:30 de la mañana nos despertamos porque escuchamos los gritos de mi hija mayor, pero en ese momento aún no sabíamos qué estaba pasado, ya estábamos afectados por el humo.

“Ella nos dijo que había fuego, pero nosotros no pensamos que era en nuestra casa, sino en la de mis suegros porque ellos viven a la par”, recordó.

Al darse cuenta de que era su casa la que se quemaba Karina, su esposo, Jackson Sandoval y su hija, salieron gateando de la casa, pues el humo era muy intenso y les costaba respirar.

“Cuando logramos salir le pregunté a mi hija dónde estaba Aarón, porque yo no sabía qué había pasado antes de que yo saliera, a lo que ella me dijo que mi hijo no salió”.

Las máquinas de coser de Karina y sus materiales de costura fueron devorados por las llamas. Foto cortesía Karina Campos.



— Si usted desea ayudar a la familia de Karina con alguna donación puede contactarla al teléfono 8859-6834. A ese mismo número también puede enviar ayudas por medio de Sinpe Móvil.

Cruzó las llamas

Al saber que su hijo aún se encontraba dentro de la casa, Karina se llenó de valor y salió corriendo directamente hacia las llamas.

“Yo me devolví entre las llamas y me fui hasta el cuarto de él para sacarlo, recuerdo que ya estaba en un estado de que no respondía, entonces lo arrastré hasta la sala, pero en el camino yo me caía y me descomponía, pero me volví a levantar hasta que logré sacarlo de la casa.

“No me di cuenta que había sufrido varias quemaduras hasta que pasaron unos minutos, entonces vi que tenía los brazos quemados, también los hombros, la cadera, la espalda y hasta las plantas de los pies”, detalló.

Debido a esas heridas, Campos tuvo que ser llevada al hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. Afortunadamente Aarón no sufrió lesiones de gravedad, solo una quemadura en uno de sus brazos que fue atendida por los cruzrojistas.

La familia perdió varios electrodomésticos como esta refrigeradora. Foto cortesía Karina Campos.

La mamá contó que estuvo en el hospital durante varias horas, pero al final no tuvo que ser internada, sin embargo, desde ese día ha estado yendo al centro médico y a la clínica para que le hagan curaciones, las cuales son muy dolorosas.



— “Todo lo que es cocina, el taller de mis máquinas todo se perdió, ahora la casa quedó dañada como en un 90%”, dijo Karina Campos.

Necesitan ayuda

Karina contó que hasta el momento no saben qué provocó el incendio, lo único que les han dicho es que este se originó en el cuartito donde ella tenía sus máquinas de coser, muy cerca del cuarto de Aarón.

“Ahorita la casa tiene como un 90% de daños, quizás más porque van por partes limpiándola, también perdimos todo lo de la cocina, gracias a Dios nos han traído algunas cositas”.

De momento Karina y su familia se están quedando con una vecina. Foto cortesía Karina Campos.

Debido a los daños que sufrió la casa, Campos contó que ella y su familia se han quedado con una vecina, sin embargo, buscan la forma de arreglar lo que quedó de su casita.

La señora contó que ella se gana la vida trabajando como costurera, mientras que su esposo le ayuda vendiendo comida, pero lamentablemente en el incendio perdieron todas las herramientas que utilizaban a diario.

“El trabajo de nosotros era vender tamales, picadillos, diferentes comidas y también la costura, porque yo hago pijamas de todos los tamaño, arreglos de ropa, ropa interior, vestidos de fantasía y cositas así.

“En cuanto a lo del taller de costura es casi que empezar de cero, porque se perdieron tanto las máquinas de coser como todos los materiales. La cocina también quedó completamente dañada”, contó Campos.

Pese a la difícil situación que están atravesando, Karina dijo que ella está muy agradecida con Dios, pues asegura que fue Él quien le dio las fuerzas para soportar las llamas y rescatar a su hijo Aarón.