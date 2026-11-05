Baja presión provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias zonas de Costa Rica este jueves

La influencia de baja presión mantendrá la inestabilidad atmosférica alrededor de Costa Rica durante este jueves 5 de noviembre.

Según el Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias serán aisladas y dispersas en gran parte del territorio nacional.

Este jueves no guarde la sombrilla, pues se esperan lluvias en distintas regiones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante la madrugada y la mañana se espera poca nubosidad o nubosidad parcial en la mayor parte del país. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias en sectores costeros del Pacífico Norte.

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Para la tarde se prevén aguaceros dispersos acompañados de tormentas eléctricas en el Pacífico Sur.

También podrían presentarse lluvias aisladas en el Valle Central, las montañas del Pacífico Central, las montañas de la vertiente del Caribe y la península de Nicoya.

Durante la noche podrían persistir algunas precipitaciones aisladas en las zonas costeras del Pacífico.