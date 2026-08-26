¡Bala en el tórax! Hombre lucha por su vida tras ataque en Alajuelita

Un hombre resultó herido de un balazo en el tórax la noche del martes en San Josecito de Alajuelita, San José.

El herido fue llevado al Hospital San Juan de Dios (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

La emergencia fue reportada por los vecinos y al lugar acudieron dos unidades de la Cruz Roja

Los lugareños reportaron a las autoridades que se escucharon balazos, sin embargo, ellos solo encontraron al hombre y no observaron a los sospechosos por lo que se desconoce si andaban en moto o a pie.

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Los paramédicos atendieron al hombre en el sitio y, debido a la gravedad de las heridas, lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Durante la noche también otro hombre fue herido de bala en Alajuelita, el hombre viajaba en una moto cuando le dispararon desde otra motocicleta en múltiples ocasiones, el hombre de apellido Vargas fue llevado crítico al Hospital San Juan de Dios.