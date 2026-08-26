Sucesos

Onda tropical #36 llegará este martes por la noche y podría provocar fuertes lluvias en estas zonas

El fenómeno ingresará al país durante la noche de este martes y aumentará la inestabilidad atmosférica.

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Por Alejandra Morales
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La llegada de la onda tropical #36, prevista para la noche de este martes, aumentará la inestabilidad atmosférica sobre Costa Rica y favorecerá la presencia de lluvias durante los próximos días.

A este fenómeno se suma la presencia de vientos alisios acelerados sobre América Central, que aportarán humedad desde el sector marítimo hacia la región.

Esta combinación mantendrá las condiciones lluviosas, principalmente en la Zona Norte y el Caribe, donde se esperan precipitaciones durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Además, entre este martes y jueves no se descartan lluvias de fuerte intensidad en esas regiones.

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Aguacero en Cartago
La llegada de una nueva onda tropical cambiará las condiciones del tiempo y estas zonas recibirán las lluvias más fuertes durante los próximos días. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde lloverá más?

En el Pacífico continuarán presentándose aguaceros dispersos durante las tardes, especialmente en sectores cercanos a la costa.

Mientras tanto, en el Valle Central se prevén precipitaciones ocasionales, principalmente asociadas con el ingreso de humedad desde las cordilleras ubicadas al norte de esta región.

De esta manera, las condiciones atmosféricas de los próximos días estarán marcadas por el incremento de la humedad y la inestabilidad, producto del paso de la onda tropical número 36 por el país.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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