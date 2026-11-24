Un hombre fue asesinado a balazos en Pocora (cortes/cortesía)

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes 23 de noviembre en Pocora de Limón.

El homicidio ocurrió en el barrio El Carmen, en la entrada de una vivienda.

La Cruz Roja recibió la alerta y desplazó una unidad al sitio; sin embargo, al llegar encontraron al hombre fallecido debido a las heridas provocadas por los disparos.

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Oficiales de la Fuerza Pública mantienen custodiada la escena, mientras que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan las diligencias correspondientes para recopilar evidencias y levantar el cuerpo que será llevado a la Medicatura Forense.

De momento, no han trascendido la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en el ataque.