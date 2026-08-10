Balacera deja dos hombres muertos este domingo

Dos hombres perdieron la vida la tarde de este domingo tras sufrir varios impactos de bala en Los Lirios de Limón, según confirmó la Cruz Roja Costarricense a La Teja.

La emergencia fue reportada aproximadamente a las 4:14 p. m. en las cercanías de la plaza de Paniagua, en dirección al puente.

Ambos fueron encontrados sin vida

Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche de este domingo en Los Lirios de Limón. (Foto con fines ilustrativos) (Reiner Montero/Cortesía)

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja, las víctimas eran dos hombres de aproximadamente 35 años, quienes presentaban varios impactos y fueron declarados fallecidos en el lugar.

De manera preliminar, se maneja que ambos sujetos se encontraban dentro de un carro al momento de los hechos. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque deberán ser determinadas mediante la investigación judicial.

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La Cruz Roja indicó que no atendió a otras personas heridas producto del incidente.

OIJ deberá determinar el móvil

La escena quedó bajo custodia de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes deberán realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar los indicios necesarios para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades judiciales también tendrán a cargo determinar el móvil del doble homicidio e identificar a la persona o las personas responsables del ataque.

Por el momento, no trascendió la identidad de las dos víctimas ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que fueron asesinadas.