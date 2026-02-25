Balacera deja un fallecido y dos hombres gravemente heridos

Un tiroteo ocurrido la noche de este martes en Cañada Sur, en San José, dejó un fallecido y dos hombres en condición grave.
Los hechos se dieron en una casa ubicada en esa comunidad; varias llamadas al 911 reportaron múltiples disparos.
A llegada de los socorristas, el hombre ya estaba sin vida y los otros heridos.
Al parecer, la policía dio con dos personas como posibles sospechosos.
De momento se desconoce la identidad de hombre asesinado.