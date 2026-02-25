Sucesos

Balacera deja un fallecido y dos hombres gravemente heridos

El ataque ocurrió dentro de una vivienda en Cañada Sur de San José

Por Silvia Coto

Un tiroteo ocurrido la noche de este martes en Cañada Sur, en San José, dejó un fallecido y dos hombres en condición grave.

Los hechos se dieron en una casa ubicada en esa comunidad; varias llamadas al 911 reportaron múltiples disparos.

La Cruz Roja atendió a los heridos en Cañada Sur. (Cruz Roja/Cortesía)

A llegada de los socorristas, el hombre ya estaba sin vida y los otros heridos.

Al parecer, la policía dio con dos personas como posibles sospechosos.

De momento se desconoce la identidad de hombre asesinado.

