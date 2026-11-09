Balacera dejó espantosa escena en transitada vía josefina

Una espantosa escena de muerte quedó registrada en una transitada calle josefina, luego de que un muchacho fuera asesinado a balazos en La Peregrina, en La Uruca, San José.

El cadáver de la víctima quedó tirado sobre la cuneta de la vía de retorno hacia Circunvalación Norte.

La alerta sobre el homicidio ingresó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 9:40 p.m., de este domingo 8 de noviembre. En la comunicación se reportaron varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

La víctima fue identificada por agentes judiciales como un hombre de apellido Ugalde, de 23 años.

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Varias detonaciones de balas anunciaron lo peor en las cercanías de transitada carretera. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven presentaba balazos en la escápula derecha, el cuello, los brazos y las piernas.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron varios indicios balísticos de munición calibre 9 milímetros.

Estos elementos serán remitidos a los laboratorios de ciencias forenses para su respectivo análisis.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia, mientras los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del homicidio.