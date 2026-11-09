Abogado revela lo que la mamá del niño que habría muerto por agresiones estaba intentando hacer con su pareja

Un conocido abogado reveló en sus redes sociales lo que la madre del niño que murió en Alajuela, por presuntas agresiones, y su pareja estaban intentando hacer a nivel legal y que tenía relación directa con el pequeño de 5 años.

El abogado Arcelio Hernández, por medio de su página de Facebook, reveló que en su oficina se estaba llevando a cabo el proceso de adopción del pequeño, promovido por su madre, apellidada Sandoval, de 25 años, y su pareja, una mujer de apellido Hernández, de 32, quienes actualmente están cumpliendo prisión preventiva como sospechosas del homicidio del menor.

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Según el licenciado, al momento de atender a ambas mujeres, no notó ninguna situación de riesgo hacia el menor, pero sí le llamó la atención que dicha familia fue intervenida por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

“Cuando les atendí mostraron cariño hacia el pequeño. Debo reconocer que, en algún momento durante el proceso, surgieron señales de que algo no marchaba bien, particularmente cuando el PANI intervino para proteger al menor.

“Sin embargo, al concluir aquella intervención, entendimos que las preocupaciones habían sido aclaradas y que se trataba de un malentendido. Hoy, ante este desenlace tan trágico, resulta inevitable preguntarse si existieron señales de peligro que no fueron debidamente atendidas y si las instituciones encargadas de proteger a Julián pudieron haber hecho más para evitar su muerte”, escribió el abogado.

Inicialmente, la madre del niño dijo que este, supuestamente, murió atragantado. (Rafael Pacheco Granados)

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Motivos para adopción

En su publicación, el abogado también explicó el motivo por el que la pareja lo buscó para el proceso de adopción.

“Cuando estas personas acudieron a mi oficina, no encontré motivos para dudar de que su intención fuera procurar el bienestar del niño. Su propósito era formalizar la adopción y resolver jurídicamente la situación de la responsabilidad parental del padre biológico, quien no se oponía al proceso.

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“Pesó también una consideración práctica: en la escuela, en ocasiones, se le ponían obstáculos a la madrastra al realizar gestiones o al recoger al niño, precisamente por carecer de un vínculo jurídico reconocido con él. La adopción vendría a regularizar esa situación”.

Según Hernández, en aquel momento creyó sinceramente que aquella adopción podía representar para el niño una oportunidad de estabilidad, protección y un entorno familiar.

Para el abogado, el desenlace de este caso fue devastador, lo que exige no solo justicia, sino una revisión rigurosa de todo lo que ocurrió alrededor de esta triste situación.