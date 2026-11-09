Motociclista muere baleado en una calle de Goicoechea

Un motociclista murió en una calle del cantón josefino de Goicoechea, pero no a consecuencia de un accidente de tránsito, sino tras recibir varios impactos de bala.

De acuerdo con la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 10:27 p.m. de este domingo en la localidad de Guadalupe, desde donde fueron alertados sobre una balacera con una persona herida.

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“La Cruz Roja Costarricense atendió a un motociclista que se encontraba tendido en vía pública. El hombre presentaba heridas por arma de fuego en el tórax y la axila, y fue reportado sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

El motociclista quedó tendido sobre la calle, indicó la Cruz Roja. Foto: Archivo (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, ni las circunstancias que mediaron en su muerte.

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Sin embargo, trascendió una versión extraoficial de que, supuestamente, un oficial de la Policía Municipal se habría visto involucrado en los hechos.

En apariencia, según dicha versión, el uniformado se habría defendido de un supuesto ataque con arma blanca. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.