Joven de 16 años asesinado en un parque recibió 10 balazos

Un adolescente de 16 años fue víctima de un ataque armado que le costó la vida la noche de este sábado en Batán de Matina, Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el menor recibió al menos 10 impactos de bala mientras se encontraba en un parque.

El hecho ocurrió a eso de las 9:41 p. m., cuando el joven estaba en el sitio.

El joven recibió 10 heridas de bala (Reiner Montero, corresponsal GN.)

En apariencia, varios hombres llegaron hasta donde se encontraba el menor y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle en múltiples ocasiones. Después del ataque, los sospechosos huyeron del lugar.

La víctima recibió al menos 10 balazos de calibre 9 milímetros, que le provocaron la muerte en el sitio.

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Otras personas que se encontraban en el sitio corrieron para refugiarse.

Agentes judiciales se presentaron en la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.