Mamá de hombre al que mataron con una gata de carro cuenta el momento que le despedazó el corazón en el funeral de su hijo

La vida de Danny Mattey Sandoval, de 28 años, estaba marcada por el amor a sus hijos y las ganas de trabajar para que no les faltara nada. Pero detrás de esa rutina también había preocupación y miedo, pues según contó su mamá, recibió amenazas que lo llevaron a temer por su vida.

Lamentablemente, esas amenazas terminaron convirtiéndose en realidad, pues Danny fue víctima de un brutal ataque, en el cual unos sujetos, en apariencia, le lanzaron una gata de carro a la cabeza, causándole graves lesiones.

Mattey fue hospitalizado tras el salvaje ataque y luchó por su vida por más de 20 días, hasta que finalmente las fuerzas no le alcanzaron y falleció el pasado 14 de octubre en el Hospital Calderón Guardia.

En entrevista con La Teja, doña Amparo Mattey, mamá de Danny, dijo que detrás de la atroz muerte de su hijo habría toda una historia de odio y celos, pues aseguró que uno de los agresores tenía a su hijo entre ojos desde que ambos eran muy jóvenes.

“Era algo así como odio, como envidia. Si usted habla con las personas de Coronado le van a decir que mi hijo era una buena persona, trabajador, amable, cariñoso y buen papá. En cambio, le van a decir que esas otras personas son problemáticas”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos que terminaron cobrando la vida de Danny ocurrieron el pasado 19 de setiembre en Coronado, San José.

Por este caso, el pasado lunes, la Policía Judicial detuvo en Coronado a dos hombres apellidados Sequeira y López; además, días atrás los agentes habían capturado a un sujeto apellidado Jaén y una mujer de apellido Zeledón.

Danny Mattey. víctima de homicidio en Coronado. Foto cortesía Amparo Mattey. (Cortesía/Danny Mattey. víctima de homicidio en Coronado. Foto cortesía Amparo Mattey.)

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Ante la consulta de La Teja, la Fiscalía informó que Jaén está cumpliendo tres meses de prisión preventiva, mientras que los otros tres sospechosos fueron dejados libres con otras medidas cautelares.

Odio y amenazas

Doña Amparo explicó que la muerte de su hijo no fue producto de un simple pleito, sino que, según ella, todo se originó porque el hombre de apellido Jaén llevaba tiempo buscándole problemas a Danny.

“Desde niños se había dado una situación ahí con mi hijo; desde que estaban en la escuela, yo tenía que andar vigilándolo y todo, para que no me le hicieran daño”.

De acuerdo con la señora, la situación empeoró a inicios del pasado mes de setiembre, cuando Jaén, al parecer, trató de provocar a Danny una vez más.

“Mi hijo estaba en un taller con unos amigos y resulta que este muchacho andaba buscándole pleito, entonces llegó a ese lugar y tuvieron una discusión. Él (Jaén) le tiró una botella, pero Danny la esquivó y la botella pegó en el parabrisas de un carro, entonces a ese muchacho lo hicieron pagar el parabrisas”.

Según doña Amparo, tras esa situación, Jaén se habría juntado con los otros dos sospechosos y estos, supuestamente, empezaron a amenazar a Danny por varios medios.

Danny es recordado como un papá amoroso y responsable. Foto cortesía Amparo Mattey. (Cortesía/Danny Mattey. víctima de homicidio en Coronado. Foto cortesía Amparo Mattey.)

“Él (Jaén) comenzó a acosarlo y a cobrarle por el arreglo del parabrisas, lo pasaban amenazando por Messenger, por Facebook, lo llamaban y le hacían cosas. Entonces mi hijo, el 9 de septiembre, puso una denuncia de que estaban amenazando con matarlo y que le iban a echar unos narcos amigos de ellos”, contó la señora.

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Cobarde ataque

Lamentablemente, la denuncia presentada por Mattey no hizo que las amenazas se detuvieran; según su mamá, la situación fue empeorando hasta el punto de que Danny empezó a temer por su vida y la de sus hijos de 6 y 10 años.

En cuanto al ataque, doña Amparo contó que este ocurrió cuando Danny recién salía de su trabajo en la empresa Mugui y se dirigía a otro trabajo que tenía. La señora explicó que su hijo tenía dos trabajos para costear la pensión y ayudarla en el hogar.

“Él pasó a una pizzería aquí en Coronado, y estaba comprándose una pizza con dos amigas y un amigo, y fue en ese momento que uno de los sujetos se metió para atacarlo, mi hijo se defendió y los sacaron de la pizzería.

“Mi hijo les dijo que no quería pelear, que no quería problemas, y empezó a caminar, y fue ahí cuando se le tiraron los tres hombres encima. No sé hasta qué punto, porque no he visto los videos que tiene el OIJ, pero dicen que la muchacha dueña del carro en el que llegaron les dio la gata hidráulica que le tiraron en la cabeza”.

Mattey fue atacado poco después de salir de su trabajo. Foto cortesía Amparo Mattey. (Cortesía/Danny Mattey. víctima de homicidio en Coronado. Foto cortesía Amparo Mattey.)

Doña Amparo contó que, tras ser atacado con dicha herramienta, Danny se desplomó y tuvo que ser atendido por los cuerpos de emergencia debido a las graves lesiones que sufrió en su cabeza y rostro.

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Último adiós

Danny pasó más de 20 días internado y, ante una leve mejoría, su mamá contó que los médicos dieron el visto bueno para que regresara a su casa, donde la familia había habilitado un cuarto especial para él, con cama eléctrica, silla de ruedas y demás cosas.

“Resulta que a él le agarró un dolorcito en el lado izquierdo del pecho y me lo llevé a la clínica y de ahí pasaron al hospital. Estuve hablando con él, y me dijo que me amaba y que Dios era Dios; me vine para la casa y a la mañana siguiente me llamaron para decirme que ya había fallecido”.

Lo que más le dolió a doña Amparo, además de la muerte de su hijo, fue ver a su nieto mayor en el funeral de su papá agarrando el ataúd para ayudar a llevarlo.

Doña Amparo y toda su familia exigen que se haga justicia por lo que le sucedió a Danny, pues aseguran que era un muchacho bueno y noble que no se merecía que le arrebataran la vida de esa forma.