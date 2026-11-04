Mamá y sus dos hijas habrían convertido la vida de dos adolescentes en una pesadilla

Una mujer y sus dos hijas fueron detenidas como sospechosas de liderar un negocio ilícito de trata de personas con fines de explotación sexual en el que, presuntamente, utilizaban a dos adolescentes de 14 y 15 años para ofrecer servicios sexuales.

Las detenidas son una mujer de apellido Varela, de 44 años, y sus hijas, de apellidos Calderón, de 24 años, y Varela, de 27 años.

Las tres fueron capturadas la mañana de este miércoles 4 de noviembre durante un operativo realizado en San Roque y Sardinal, en Liberia, Guanacaste.

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Una mujer y sus dos hijas fueron detenidas como sospechosas de liderar un negocio ilícito de trata de personas con fines de explotación sexual. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El Ministerio Público informó que el operativo fue dirigido por la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron prueba de interés para la investigación.

Además, identificaron a una mujer de apellido Mendoza, a quien le decomisaron el celular.

De acuerdo con la investigación, desde diciembre del 2025, Varela y sus hijas se habrían dedicado a la explotación sexual de dos adolescentes de 14 y 15 años.

“Para ello, se cree que utilizaron catálogos para promocionar servicios sexuales por parte de estas personas menores de edad. Al parecer, las imputadas coordinaban los encuentros en la vivienda de ellas, como en otros domicilios, moteles y propiedades ubicadas en playas del Coco”, indicó el Ministerio Público.

Por su parte, el OIJ agregó que las sospechosas utilizaban servicios de mensajería para coordinar los encuentros relacionados con las víctimas.

Las tres mujeres quedaron a las órdenes de la Fiscalía, que les tomará la declaración indagatoria y posteriormente valorará la solicitud de medidas cautelares.

La investigación continúa en desarrollo bajo la causa 25-039159-0024-PE.