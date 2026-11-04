Hombre sacó de la calle a adolescente para “ayudarlo”, pero lo que le hizo después no tiene nombre

Un hombre de apellido Chavarría deberá pasar los próximos tres meses en prisión preventiva, mientras continúa bajo investigación por ser el sospechoso de haber hecho vivir un infierno a un adolescente al explotarlo sexualmente.

El sospechoso, quien es comerciante, habría aprovechado su condición de vulnerabilidad y desamparo.

La medida cautelar fue ordenada este martes por el Juzgado Penal de Alajuela, a solicitud de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, según consta en el expediente 26-000072-1321-PE.

Chavarría es investigado por los presuntos delitos de trata de personas con fines de servidumbre sexual, proxenetismo agravado, corrupción de menores, abuso sexual y difusión de pornografía.

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Chavarría fue detenido por la Policía de Migración en Alajuela. (Migración/Chavarría fue detenido este martes en Alajuela.)

Como parte de la investigación, el martes 3 de noviembre, la Fiscalía dirigió dos allanamientos en Alajuela. Uno de ellos se realizó en una vivienda y el otro en un taller de reparación de electrodomésticos. Además, las autoridades intervinieron un camión de carga que, en apariencia, era utilizado para captar y trasladar a la víctima.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría aprovechado que la persona menor de edad se encontraba en condición de calle, luego de evadir su regreso a un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para acercarse y ofrecerle alojamiento.

La Fiscalía presume que, una vez que la víctima estaba bajo su influencia, el hombre habría utilizado coacción psicológica y privación de alimentos para obligarla a mantener encuentros sexuales con personas adultas y menores de edad.

Estos encuentros, según la investigación, habrían ocurrido en un local comercial propiedad del imputado, señaló la Fiscalía.