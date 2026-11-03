Reparador de electrodomésticos recogió a un muchacho de las calles y lo llevó a vivir un infierno en su casa

Un hombre de apellidos Chavarría Miranda, de 44 años, quien se dedica a reparar electrodomésticos, le tendió la mano a un menor de edad con la intención de sacarlo de las calles.

Sin embargo, lo que comenzó como un aparente acto de bondad terminó convirtiéndose en una pesadilla para el muchacho debido al infierno que, supuestamente, ese hombre le hizo vivir al obligarlo a realizar actos indignantes.

Este martes la Policía Profesional de Migración detuvo a Chavarría como sospechoso del presunto delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual contra una persona menor de edad.

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“Esta investigación inició en razón de una información emitida por un funcionario de un centro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien atendió al menor de edad, recogiendo su testimonio, el cual, aunado a las diligencias investigativas, determinaron que el menor estaba siendo víctima de trata de personas bajo la modalidad de servidumbre sexual”.

Chavarría fue detenido este martes en Alajuela. (Migración/Chavarría fue detenido este martes en Alajuela.)

De las calles a un infierno

De acuerdo con las autoridades, Chavarría se aprovechó de la condición de abandono del muchacho, quien deambulaba por las calles de Alajuela, para convencerlo de que se alojara en su vivienda, ofreciéndole refugio y alimentación.

Sin embargo, poco después la situación dio un terrible giro.

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“Con el paso del tiempo, las condiciones de protección y cuido que le ofreció este hombre al menor cambiaron induciendo a la víctima a observar material pornográfico, insinuaciones de intención de realizar actos de índole sexual con él o bien con otras personas que el contrataba para grabar material pornográfico casero; instruyéndole a permanecer oculto en su vivienda, condicionando la continuidad de la “protección” y “cobertura” de sus necesidades básicas a cambio de la aceptación de dichas conductas".

Según la investigación, Chavarría, al parecer, le compensaba al menos ₡5.000 cuando aceptaba realizar estos actos para cubrir con ese dinero ciertas necesidades básicas.

La persona detenida será presentada ante el Ministerio Público del I Circuito Judicial de Alajuela para que se determine su situación jurídica. Asimismo, el menor de edad, previo a estos allanamientos ya se encontraba bajo protección del Estado.