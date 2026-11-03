Gota a gota los llevó a amenazar familias y ahora pasarán 16 años en prisión

El cobro de deudas por gota a gota llevó a dos hombres hasta las casas de dos familias en Coronado, San José donde presuntamente intimidaron a sus ocupantes, rayaron portones con pintura en aerosol y exigieron que pagaran dinero que debían a terceras personas.

Por estos hechos, dos hombres de apellidos Martínez y Vásquez deberán descontar 16 años en prisión dos delitos de extorsión cobratoria, en perjuicio de dos personas de apellidos Martín y Fuentes.

La sentencia fue dictada el sábado 31 de octubre del 2026 por el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante la resolución número 001239-2026-B.

LEA MÁS: Joven de 19 años murió en carro que había sido robado apenas dos días antes

Las amenazas y los rayones con pintura en aerosol fueron parte de la intimidación contra dos familias de Coronado. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio /La Nación)

Sentencia en menos de tres meses

Los hechos ocurrieron la tarde del 14 de julio de este año, cuando de acuerdo con la acusación, los imputados llegaron hasta la vivienda de Martín, en Coronado, con la intención de intimidarla para obligarla a pagar una deuda que mantenía con un tercero.

Presuntamente, los hombres rayaron el portón externo de la propiedad con pintura en aerosol y escribieron una leyenda, mientras golpeaban la estructura y le gritaban al ocupante que pagara.

Pero ese no fue el único sitio al que llegaron. Minutos después, los mismos sujetos se presentaron frente a la casa de apellido Fuentes, ubicada frente a un supermercado en Coronado.

En ese segundo caso, pretendían obligar al hombre a pagar una deuda que su hijo mantenía con un tercero. Para intimidarlo, también habrían rayado con pintura en aerosol el portón externo de la vivienda.

Sin embargo, durante ese segundo hecho, oficiales de la Fuerza Pública que realizaban un recorrido por la zona observaron lo que estaban haciendo los sospechosos.

Luego de conocer lo ocurrido, los policías los detuvieron.