Joven de 19 años murió en carro que había sido robado apenas dos días antes

Un hombre de apellido Sánchez, de 19 años murió la madrugada de este martes 3 de noviembre, cuando viajaba en un carro que tenía denuncia por robo desde hacía dos días.

Sánchez salió expulsado del vehículo durante una colisión contra una buseta, en Desamparados de Alajuela.

La Cruz Roja recibió la alerta a la 1:44 a. m. Sin embargo, cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, el muchacho ya había fallecido.

“Se trató de la colisión de un vehículo tipo sedán con una buseta, Sánchez viajaba en el carro tipo sedán, se da la colisión y el mismo sale expulsado del vehículo quedando fallecido en vía pública”, detalló la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Joven de apellido Sánchez, de 19 años murió al salir expulsado de carro luego de choque en Desamparados, Alajuela que había sido robado apenas dos días antes. Foto: ANI (ANI/ANI)

Los agentes judiciales de Alajuela se presentaron en el lugar, realizaron la revisión preliminar del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Durante la inspección del vehículo en el que viajaba Sánchez, los investigadores determinaron que tenía una denuncia por robo. El carro había sido sustraído en Heredia el pasado domingo 1 de noviembre.

Una vez que los agentes terminaron la inspección ocular y los análisis correspondientes, el vehículo fue entregado a su propietario registral.

Por otra parte, al conductor de la buseta le practicaron la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.