Cruzrojista salió a salvar una vida en Liberia y terminó luchando por la suya

Un cruzrojista que muchas veces ha salido a las calles para salvar vidas, ahora lucha por la suya, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito mientras trabajaba.

Se trata de Otto Armas, conductor de una ambulancia de la Cruz Roja, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Enrique Baltodano, en Liberia, debido a las fuertes heridas que sufrió cuando el vehículo de emergencias que manejaba se volcó.

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Otto Armas, conductor de ambulancia de la Cruz Roja de Liberia, lucha por la vida tras vuelco. Foto: Tomada de Radio Pampa (Tomada de Radio Pampa/Tomada de Radio Pampa)

El accidente ocurrió el domingo 1 de noviembre sobre la ruta 1, en Liberia, Guanacaste, cuando la ambulancia se dirigía a atender una emergencia y sufrió un incidente.

En el vehículo viajaban tres cruzrojistas: Armas, una paramédica y una socorrista. Sin embargo, el conductor fue quien sufrió las lesiones más graves y actualmente se encuentra luchando por su vida en el centro médico liberiano.

La Cruz Roja confirmó que el accidente ocurrió mientras el personal trabajaba.